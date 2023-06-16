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معاريف: التحقيق في عملية الحدود المصرية كشف انهيار منظومة الدفاع الإسرائيلية

الجمعة 16 يونيو 2023 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: التحقيق في عملية الحدود المصرية كشف انهيار منظومة الدفاع الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن التحقيق في الهجوم الذي نفذه الجندي المصري محمد صلاح وقتل فيه ثلاثة جنود إسرائليين، أشار إلى إخفاقات عميقة ومقلقة في منظومة الدفاع الإسرائيلية.


وأضافت الصحيفة أنه يُحسب للجيش الإسرائيلي أنه أجرى تحقيقًا شاملاً، وعرض النتائج على الجمهور بطريقة شفافة، لكن هذا لا يعني أن هناك خلل واضح تم اكتشافه من وراء هذا التحقيق.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن التقاعس عن إدارة المخاطر، وعدم الامتثال للإجراءات والأوامر، وعدم وجود الانضباط العملياتي أدى للهجوم على الحدود المصرية التي قتل فيها المقاتلون الثلاثة.

ولفتت معاريف إلى أن أصعب شعور ينبثق من نتائج التحقيق هو الفشل، ففي العديد من النقاط أثناء وقوع الهجوم ، كان من الممكن منعه ، أو على الأقل تقليل الضرر إلى الحد الأدنى.

وأشارت  إلى أن الأمثلة على ذلك كثيرة من بنها فتح السياج الحدودي من جانب الجندي المصري دون أن يدري أحد بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، حيث لم يعلم عنه القادة والعسكريون والمراقبون في النطقة، بالإضافة لعدم الامتثال لتعليمات القادة، والتحليل غير الصحيح للعلامات المزعجة قبل وبعد اقتحام الجندي المصري للأراضي الإسرائيلية.

وقالت  إن سلسلة من الأخطاء كان من الممكن إذا تم تادركها لمنع الهجوم ، وأن تلك الأخطاء أدت لتراكم القرارات الخاطئة التي أدت بالنهاية إلى انهيار نظام الدفاع في المنطقة الحدودية مع مصر.

#اسرائيل

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