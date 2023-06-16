واللا العبري: محمد بن سلمان "مذهل" في التلاعب بخصومه

القدس المحتلة/سما/

وصف موقع إسرائيلي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرجل المذهل في التلاعب بخصومه في الشرق الأوسط، مشيرا بما في ذلك إلى تخفيض إنتاج النفط واستئناف العلاقات مع إيران.



واستعرض موقع "والا" العبري اليوم الجمعة في تقرير مطول له الخطوات التي اتخذها ولي العهد السعودي خلال الفترة الماضية والتي تبرهن على أنه "يلعب كملك على رقعة الشطرنج الإقليمية رغم أنه ما زال أميرا".



وقال الموقع "ستخفض السعودية، الشهر المقبل، إنتاجها النفطي مليون برميل أخرى يوميا بخفض حاد إلى 8 ملايين برميل يوميا وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية ناقشت خفض الإنتاج مع زملائها في المنظمة في مكاتب أوبك في فيينا، فقد قررت خفض الإنتاج من جانب واحد دون مطالبة الشركات الأخرى بخفض إنتاجها. خفضت المملكة العربية السعودية الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا بالفعل في مايو، من 10 إلى 9 ملايين".



قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الخفض قد يتسع. كان رد الفعل في الأسواق هو ارتفاع أسعار النفط. في أبريل/ نيسان من هذا العام الجاري، أعلنت دول "أوبك+" أنها ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 1.16 مليون برميل يوميا.



وبحسب الموقع العبري تسبب هذا الاعلان في ارتفاع الأسعار لكنها عادت وتراجعت مجددا الآن، معتبرا أن الإعلان السعودي هو محاولة ثانية لرفع أسعار النفط في العالم من خلال خفض آخر هذا العام الأمر الذي أثار استياء الولايات المتحدة.



وتابع "والا": "تبذل أقوى قوة في العالم، الولايات المتحدة، جهودًا لاستعادة نفوذها في الشرق الأوسط، بعد أن أنفقت تريليونات الدولارات في الحروب وتكبدت خسائر في صفوف الجنود الأمريكيين، تحاول الولايات المتحدة استعادة قوتها في الشرق الأوسط ودول المنطقة من خلال ترتيبات سياسية إقليمية جديدة، والاستفادة المثلى من بقية نفوذها".



ومضى الموقع العبري: "الولايات المتحدة متناقضة بالفعل تجاه المملكة العربية السعودية (تم الابتعاد عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من قبل الغرب بعد أن زعم ​​تورطه في اغتيال اسطنبول للصحفي جمال خاشقجي)، لكن محمد بن سلمان يلعب كملك على رقعة الشطرنج الإقليمية، على الرغم من أنه لا يزال أميرا".



وأضاف "تندفع الصين وإيران وتركيا إلى الفراغ الذي خلقته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بتهور ودون تفكير كبير، بينما تنتظر إسرائيل، القوة العسكرية الإقليمية، بأعين واسعة الرئيس جو بايدن لدعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن، أيضًا من أجل فتح طريق إسرائيلي لتوسيع اتفاقيات إبراهيم لصالح إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية".



ومضى بالقول: "إسرائيل، المنقسمة داخليا، والتي تتباهى بشان العلاقات المفتوحة مع السعودية متفاجئة جدًا من العمليات السريعة والمكثفة في المنطقة، فبوساطة صينية ضخمة وصامتة، خلف ظهر الولايات المتحدة، تم بداية هذا الشهر إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، بعد سبع سنوات من القطيعة بين البلدين".





اللعب مع اسرائيل

وتابع الموقع: "قدمت السعودية هدية لإسرائيل على شكل رحلات جوية فوق أراضيها إلى دول الخليج، والتي وقعت معها علاقات دبلوماسية في إطار اتفاقيات إبراهيم والبحرين والإمارات، والأهم من ذلك أن طائرات مدنية من إسرائيل تحلق بالفعل إلى الشرق الأقصى سريع التطور فوق المملكة العربية السعودية".



وأضاف "كما فعلت إسرائيل "معروفا" للسعودية ، بعد أن وافقت مصر في أبريل 2016 على نقل جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران، عند مدخل خليج إيلات إلى البحر الأحمر، إلى أيدي السعودية وهذا يتطلب موافقة إسرائيل".



وافقت إسرائيل على نقل ملكية الجزيرتين بينما ضمنت السعودية حرية المرور عبر المضيق. كما أعطت إسرائيل موافقتها على قيام ألمانيا، الملتزمة بسلام وأمن إسرائيل، ببيع 200 دبابة ليوبارد متقدمة السعودية، وذلك بعد الربيع العربي في عام 2011 "ويبدو أيضًا أن إسرائيل تشارك المعلومات الاستخباراتية مع السعودية بشكل منتظم، دون إعلانات رسمية من الطرفين".



السعودية تشترط للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ومضى الموقع العبري بالقول "كان هناك أمل لإسرائيل في أن تكون قادرة أيضًا على تحليق طائرات مقاتلة من طراز إف- 35 دون توقيع رادار فوق السعودية في طريقها إلى مواقع مثل: بوشهر، ونطنز، وفوردو أو بالقرب من أصفهان. ولكن بعد ذلك جاء الصينيون وقلبوا الأمور رأسًا على عقب. وقادوا إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية".





وتابع أن السعودية عادت لـ "لاحتضان تركيا: قبل بضعة أشهر، أودعت السعودية 5 مليارات دولار من خلال "صندوق التنمية السعودي" لدى البنك المركزي التركي، الذي استنفد النقد الأجنبي"، وفقا له.



واعتبر الموقع أن "المشكلة السعودية أصبحت قضية استراتيجية للولايات المتحدة والغرب، وتخشى واشنطن أن تفلت السعودية من أيدي الولايات المتحدة لصالح الصين وروسيا وإيران. يطالب محمد بن سلمان بشكل قاطع أن يساعده الأمريكيون في بناء بنية تحتية نووية للاحتياجات المدنية، دون إشراف أمريكي أو دولي، وكذلك المضي قدمًا لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".



وتابع "كما يطالب ابن سلمان بالسماح بشراء معدات عسكرية متطورة من الولايات المتحدة، وبالطبع ضمان سلامة السعودية. إذا وافقت الولايات المتحدة على الشروط السعودية، يمكن للمملكة الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام".





وزاد الموقع بالقول "يرسل محمد بن سلمان إلى الرئيس بايدن إشارات متزايدة بأن لديه مهارات تلاعب للحصول على ما يريد؛ بما في ذلك استئناف العلاقات مع إيران، ودفء حقيقي للعلاقات مع الصين، وهو ما يمثل تحديًا للولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ، وبحر الصين - ويخيم على خليج ملقا حيث تمر بضائع بقيمة 3.5 تريليون دولار سنويا".



وأشار إلى أن ذلك يأتي "إلى جانب التقارب السعودي مع تركيا، التي تتمسك بروسيا، العدو اللدود للغرب"، مضيفا "إذا لم يفهم الرئيس بايدن تلميحات وشروط بن سلمان، فإن السعودية ستخفض إنتاجها النفطي - هذا العام بالفعل بنسبة 20%. قد تكون النتيجة أن سعر البنزين في الولايات المتحدة سيرتفع، الأمر الذي سيثير غضب الناخبين في الولايات المتحدة، الذين يحتاجهم بايدن بشدة لانتخابه لولاية ثانية".