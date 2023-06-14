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هدم منزل اسير.. استشهاد شاب واصابات برصاص الاحتلال في نابلس

الخميس 15 يونيو 2023 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم منزل اسير.. استشهاد شاب واصابات برصاص الاحتلال في نابلس



رام الله / سما /

 استشهد مواطن واصيب 185 بينهم 3 اصابات بجراح خطيرة خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الليلة الماضية لمدينة نابلس لهدم منزل عائلة الأسير أسامة الطويل.

وافادت مصادر محلية باستشهاد الشاب خليل يحيى الانيس في مدينة نابلس .

وافاد المتحدث باسم الهلال الاحمر في نابلس احمد جبريل باصابة 3 مواطنين بجراح خطيرة و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و2 اثر السقوط وواحدة اثر الدهس و175 بالغاز المسيل للدموع.

كما وفجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس. والذي تتهمه قوات الاحتلال بالمشاركة في عملية قتل فيها الجندي إيدو باروخ .

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