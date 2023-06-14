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بينهم مواطنون فلسطينيون .. الخارجية: نتابع غرق قاربين قبالة السواحل اليونانية

الأربعاء 14 يونيو 2023 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم مواطنون فلسطينيون .. الخارجية: نتابع غرق قاربين قبالة السواحل اليونانية



رام الله/سما/

 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين متابعتها عبر سفارتها لدى اليونان، كافة التفاصيل المتعلقة بغرق قاربين قبالة السواحل اليونانية، لمعرفة إن كان على متنهما فلسطينيون.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن سفارة فلسطين لدى اليونان أبلغتهم أنه تم إنقاذ 80 مهاجرا قرب سواحل جزيرة كريت من بينهم مواطنون فلسطينيون كانوا على متن القارب الأول، أما القارب الثاني فقد غرق قرب سواحل بيلوس وكان على متنه من 600 إلى 700 شخص تم انقاذ 104 منهم حتى الآن وانتشال 50 جثة، ووفقا للمعلومات المتوفرة لا يوجد ما يؤشر لوجود مواطنين فلسطينيين على متن هذا القارب.

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