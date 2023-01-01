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شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

الثلاثاء 13 يونيو 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة



نابلس/سما/

استشهد شاب، وأصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش 19 عاماً برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم بلاطة بنابلس، وقد وصل مستشفى رفيديا الحكومي مصاباً بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية

وأفاد الهلال الأحمر بنابلس بإصابة 9 مواطنين، إصابة شظية بالرأس، و8 آخرين بالرصاص الحي بينهم طفل، فيما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليه، والتنسيق جارٍ مع الصليب الأحمر لمحاولة تقديم العلاج له، وجرى التواصل مع عائلته التي وصفت بأن وضع الطفل مستقر.

 

وأضاف، أن أحد المواطنين أصيب في الأطراف، وآخر بالصدر، وثالث بالفخذ ووصفت حالته بالخطيرة، مؤكدا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة إسعاف؛ لمنعها من الوصول للمصابين.

وتسللت قوة خاصة للمخيم وحاصرت منزلًا، طالبت أحد الشبان داخله بتسليم نفسه، وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات المقاومة.

ووصلت تعزيزات عسكرية للمخيم، وسط سماع دوي انفجارات فيما يبدو ناجمة عن إطلاق صواريخ تجاه المنزل المحاصر.

    
 
#مخيم بلاطة #الشهيد فارس حشاش

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