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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الثلاثاء 13 يونيو 2023 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

أصيب مسنان، واعتقل العديد من الشبان، فجر وصباح الثلاثاء، خلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات واشتباكات.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر في مدينة نابلس ومحيطه في منطقة شارع تل، وداهمت منزل عائلة الشهيد معاذ المصري، وقامت بأخذ قياساته تمهيدًا لهدمه، أحد منفذي عملية الأغوار قبل أسابيع ما أدى لمقتل 3 مستوطنات.

وخلال المداهمات في المخيم، اعتقلت تلك القوات الشابين، محمد الدش، وشقيقه وليد، واعتدت عليهما وعلى والديهما المسنين خلال اقتحام البيت، ما استدعى لنقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

واندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص.

وفي طولكرم، اعتقل الاحتلال المحرر جاسر خاروف من علار، والشاب حمزة عجاج من صيدا.

فيما اعتقل محمد مفرح من بيت لحم، وعدي شلون من مخيم عقبة جبر في أريحا تخللها مواجهات.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المطار المحرر عدي البعجاوي، وفشلت في اعتقاله، فيما عاثت في منزله خرابًا، وهددت عائلته.

واندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام الحي الشرقي لنابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى المقدسي قاسم محمد العباسي من منزله في حي سويح في بلدة سلوان.

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