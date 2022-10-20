ساعة عمرو دياب تحدث بلبلة وسعرها تخطى المعقول

وكالات / سما /

احتفل الفنان المصري عمرو دياب ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بافتتاح فندق لوكاندة في الساحل الشمالي، المملوك لهما، ليكون بداية سلسلة من الفنادق تحمل نفس الاسم بالتعاون مع شركة إعمار.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع إعمار عدد من الصور على تطبيق إنستغرام لحفل الافتتاح والذي جمعت بين عمرو دياب ورجل الأعمال محمد العبار بحضور عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة على رأسهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وخطفت إطلالة عمرو دياب الأنظار إليها خاصة وأثار سعر ساعة عمرو دياب صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن كونها إحدى ساعات مجموعة باتيك فيليب من الذهب الوردي عيار 18، أما المينا من اللون الأزرق ومرصعة بالأحجار الكريمة التي تخطت 30 حجراً باختلاف أنواعهم.





وتنتمي الساعة التي ارتداها عمرو دياب إلى موديل 5990/1r يبلغ ثمنها 350 ألف دولار أي يعادل 10،815،847 جنيهاً.