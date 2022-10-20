في عمر الـ83.. قصة انتظار "آل باتشينو" لمولوده

وكالات / سما /

ينتظر نجم هوليوود "آل باتشينو" ميلاد طفله، بينما لا يزال في عمر 83 عاماً، وكانت هناك حالة جدل واسعة على خلفية هذا الخبر، منذ إعلان "آل باتشينو" بحمل صديقته "نور فلاح"، البالغة 28 عاماً، كون نجم هوليوود متشككاً في قدرته على الإنجاب في هذا العمر، بحسب موقع tmz.

آل باتشينو يطلب اختبار الحمض النووي



وطلب آل باتشينو اختبار الحمض النووي DNA، للتأكد من نسب الطفل له، وأثبت "الحمض النووي" حمل "نور" في طفل "آل باتشينو" الرابع، وبالرغم من معرفة "آل باتشينو" بالحمل منذ الشهر الثاني، ولكن الموضوع ظهر للعلن بعد مرور 8 أشهر على الحمل، وذلك بسبب صدمة "آل باتشينو" من قدرته على الإنجاب، في هذا العمر، وبعد التأكد؛ عبّر النجم عن سعادته بانتظار طفله الرابع، بحسب daily mail.



واعتبر "آل باتشينو" أن طفله المنتظر يعيد له شبابه في الثمانين. ولديه ثلاثة أبناء؛ أكبرهم 33 عاماً، وتوأمان في عمر الـ22 عاماً.

من هي نور الفلاح؟

ارتبط النجم "آل باتشينو" بصديقته ذات الأصول العربية منذ عام 2020، وفارق العمر بينهما يصل إلى 53 عاماً، حيث تبلغ الفتاة 29 عاماً. ولدت نور الفلاح في عام 1994، في مدينة الكويت، لأب كويتي من عائلة الفلاح، وأم أمريكية تدعى آلانا.



انتقلت نور إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتأثرت بنمط الحياة الأمريكية، وبدأت في دراسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا. ثم حصلت على الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من الجامعة نفسها. لتبدأ في ممارسة عملها كمنتجة عام 2014.