أم وابنتها يعيشان تجربة الولادة بنفس الوقت

وكالات / سما /

أنجبت أم وابنتها اللتان حملتا في نفس الوقت ولدين صغيرين بفارق أسبوعين فقط، ومن المقرر الآن أن يبدأ الخال وابن أخته المدرسة فى سبتمبر المقبل، حسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطانى.

عادت ميلاني واربورتون، 44 عامًا، إلى المنزل لتخبر ابنتها كيشا البالغة من العمر 24 عامًا، أنها حامل فى يونيو 2018، تمامًا كما أجرت كيشا اختبار الحمل الذي كشف عن الأخبار السارة لديها هى الأخرى.

الام وابنتها اثناء الحمل

وذهب الثنائى من Atherton، مانشستر الكبرى، إلى مواعيد الأطباء معًا، وقاموا بالتسوق لشراء ملابس الأطفال وحتى تقاسما حمامًا مشتركًا للأطفال، وفى النهاية أنجبت ميلاني طفلها الثالث عبر عملية قيصرية في 15 يناير 2019، فيما تمت ولادة كيشا بعد أسبوعين في 29 يناير، ورزقت بطفل يدعي كارتر.

الطفلين اثناء النوم

كلا الطفلين يبلغ من العمر الآن أربع سنوات، وقالت كيشا، مساعدة تدريس متدربة، عن هذه التجربة: "نزلت السلالم ومعى اختبار حمل في يدى، وكانت هناك أمى في يدها مسح ضوئي لها".

قالت مازحة: "لقد أجريت اختبار حمل وكانت أمي مثلي لا يمكنني الحصول على أي شيء لنفسي.. لقد كان من الجنون أن يحدث هذا، ولكن من المدهش أن نمر بالحمل والولادة معها."

الام وابنتها بعد الحمل

ووصفت ميلاني، 44 عامًا، وهي أم ربة منزل، هذه التجربة أيضًا بأنها "رائعة"، وكانت أم لثلاثة أطفال وتحاول إنجاب طفل مع زوجها ويليام واربورتون، 36 – وهو زوج والدة كيشا، أخصائي الصحة والسلامة.

كيشا، التي عانت من ولادة جنين ميت من قبل، شددت أيضًا على أهمية توجيه والدتها خلال هذا الوقت، حيث طمأنتها ميلاني في كل خطوة على الطريق، وأضافت: "كان من المدهش أن تخبرني أمي أن كل شيء طبيعي أو على ما يرام".