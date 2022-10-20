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جوارديولا يكشف عن رسالة فيرجسون بمناسبة فوز السيتي بالثلاثية

الإثنين 12 يونيو 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يكشف عن رسالة فيرجسون بمناسبة فوز السيتي بالثلاثية



وكالات / سما /

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تلقيه رسالة دعم من ألسير أليكس فيرجسون، أسطورة مانشستر يونايتد، وذلك قبل ساعات من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان، وحصد الثلاثية التاريخية.

وحقق مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي، وأخيراً دوري أبطال أوروبا، وبهذا يعادل بيب جوارديولا إنجاز ألسير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد عام 1999، والذي كان المدرب  الوحيد الذي يحقق الثلاثية مع فريق إنجليزي.

وأعرب بيب جوارديولا عن سعادته بتحقيق نفس الإنجاز الذي حققه فيرجسون، كما أوضح أنه رسالة الدعم التي تلقاها من الأسطورة الاسكتلندية أثرت به كثيراً.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية “كنت سعيداً جداً بتلقي رسالة على هاتفي من ألسير أليكس فيرجسون هذا الصباح، لقد أثر بي كثيراً. أنا سعيد جداً للجلوس على إلى جانب السير أليكس. الفوز بثلاثية صعب للغاية، لكن كتب لي أننا سنفوز هذا الموسم”.

وأضاف “هذا اللقب من الصعب جداً الفوز به، هذه المسابقة أشبه برمي قطعة نرد، لكنها الآن ملك لنا. كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة وكنا قلقين بعد الشوط الأول. كان من المهم التحلي بالصبر، وكنا محظوظين بتألق إدرسون في نهاية اللقاء”.

#برشلونة #مانشستر سيتي #مانشستر يونايتد #أليكس فيرجسون

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