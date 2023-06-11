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أخطاء لن تتوقعها ارتكبها أشهر أذكياء العالم

الأحد 11 يونيو 2023 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخطاء لن تتوقعها ارتكبها أشهر أذكياء العالم



وكالات / سما /

يعتقد البعض أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالى من الذكاء، يتسمون بالحكمة وحسن التصرف في كل شيء سواء في حياتهم المهنية أو الاجتماعية، ولا يتخيلون أبداً أن هؤلاء قد تكون لهم بعض الأخطاء التي يتوقع أن تصدر من الأشخاص الأقل ذكاء، وهذه الأخطاء نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكالة ناسا

يعمل بوكالة ناسا أشخاص يتسمون بالذكاء ومع ذلك صدر منهم خطأ في عام 1999 عندما أطلقوا مسبار بقيمة 125 مليون دولار، والذى اقترب من السطح وتفكك ولم يتعلموا من خطأهم، حيث كرروه بعد ست سنوات ودمروا مركبة فضائية أخرى بقيمة 110 ملايين دولار.

ألبرت أينشتاين

عرف عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين بالذكاء الذى يجعل من حوله لا يعتقدون أنه يخطأ أبداً، ومع ذلك فإنه عرض حياته للخطر لاستمراره بالإبحار بقارب رغم انقلابه به عدة مرات وأنقذه من حوله لأنه لا يستطيع السباحة.

سيجموند فرويد

كان سيجموند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسى وعلم النفس الحديث من محبي الكوكايين،  وكان يتناوله وينصح مرضاه به، لكنه أصابه بعد ذلك بجنون العظمة، لدرجة أنه عندما كانت يقضى عطلته عام 1904 في اليونان، اعتقد أن الرقمين 61 و 62 سيقضيان عليه، حتى إنه عندما جلس في غرفة 31 في فندق، أصيب المحلل النفسي بالرعب لأنه كان نصف العدد 62.

آرثر كونان دويل

حاول آرثر كونان دويل الطبيب والكاتب المشهور، أن يبدأ نشاطه الطبي، وافتتح عيادة ولكن لم يأت مريض واحد له، وعندما وصل رجل، سارع كونان في فحصه ولكنه أتضح له في الآخر إنه محصل غاز جاء ليحصل منه فاتورة غير مسددة.

#أذكياء #العالم #أخطاء

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