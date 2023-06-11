اتهام دنيس موكين بقتل ديار العمري عمدا

القدس المحتلة / سما /

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، لائحة اتهام بحق دنيس موكين (33 عامًا) من سكان بلدة "غان نير" بتهمة قتل الشاب ديار العمري (20 عامًا) من سكان قرية صندلة.

وشدّدت النيابة في طلب الحبس حتى إنهاء الإجراءات القانونية بأن "الكلمات لا تكفي لوصف حالات الانفلات واستعمال السلاح والخطر الذي يشكّله على المجتمع، إذ أن المتهم وبسبب خلاف في الطريق قام بإطلاق النار بكمية كبيرة على ديار فقط لأنه ناقشه وهو لا يحمل أي سلاح كان".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في 6 أيار/ مايو 2023، عاد المتهم من مغدال هعيمك إلى منزله في غان نير، تحت تأثير الكحول والمخدرات وهو لا يملك رخصة سياقة صالحة. في ذلك الوقت، كان المرحوم ديار العمري يقود سيارته على الطريق المؤدي إلى غان نير، حيث كان يسير أمام سيارة المتهم. أزعجت قيادة ديار المتهم وحاول تجاوزه، لكنه فشل. وعندما رأى ديار ذلك، أبطأ من سرعة سيارته وتوقف إلى جانب الطريق. كما تباطأ المتهم في نفس الوقت مع سيارة ديار وقام المتهم بالفرملة وقفز من السيارة، بينما كانت السيارة لا تزال تتحرك وبدون رفع فرملة اليد. واصلت السيارة السير بشكل مستقل على الطريق لمسافة عدة أمتار أخرى، حتى توقفت على جانب الطريق. وفي غضون ذلك، عندها قفز المتهم من السيارة باتجاه المرحوم ديار، سحب مسدسًا كان يحمله وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "نزل ديار من سيارته ووقف بالقرب من المتهم وبدأ الإثنان بالشجار. بعد ثوانٍ دخل ديار سيارته وهو يتجادل مع المتهم الذي كان يقف بجانبه. حاول ديار إغلاق باب سيارته، لكن المتهم لم يتحرك من مكانه واندلع شجار بينهما وقام المتهم بإطلاق المزيد من العيارات النارية. استمر العراك بالأيدي، عبر عرض الطريق بالكامل وحتى السور على الجانب الآخر من الطريق. وطوال الوقت، أثناء الجدال وتبادل الضربات مع ديار، كان المتهم يحمل مسدسه. بالقرب من السور، سقط المتهم وديار على الأرض واستمرا في التدحرج وتبادل الضربات. فيما أطلق المتهم على ديار رصاصتين في الجزء العلوي من جسده، إحداهما في صدره والأخرى في كتفه الأيسر، بقصد قتله. شعر ديار بأنه مصاب، فهرب عائدًا إلى سيارته، وأدار ظهره للمتهم. وقف المتهم، وبينما كان المتوفى يركض إلى سيارته صوّب المتهم مسدسه وأطلق عدة طلقات باتجاهه، حتى نفدت الذخيرة الموجودة في مسدسه. وصل المرحوم إلى سيارته وانهار بالقرب من باب سيارته".

وجاء في اللائحة أيضا أن "المتهم الذي رأى سقوط ديار، اقترب منه ونظر إليه وغادر المكان بسرعة. اتصل المارة الذين شهدوا جريمة القتل بالطواقم الطبية التي نقلته إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته.

أما المتهم فقد عاد إلى بيته، وأخذ أخته، وطلب منها إخبار محققي الشرطة بأنها كانت تقود السيارة وعادا إلى مكان الجريمة. عندما عاد المتهم وأخته إلى مكان الحادث، أخبرت الأخت ضابط الشرطة الذي كان هناك أنها هي التي كانت تقود السيارة - وكان هذا وفقًا لأمر المتهم. بعد وقت قصير، عادت الأخت وأخبرت محققي الشرطة بالحقيقة. ونتيجة لأفعال المتهم، أصيب ديار بعيارين ناريين في صدره وكتفه الأيسر، بالإضافة إلى إصابات ناتجة عن طلقات نارية في ظهره. الرصاصة التي اخترقت صدر الفقيد لتمرّ عبر قلبه ورئتيه تسبّبت بوفاته. كما أصابت رصاصات أخرى سيارة ديار".