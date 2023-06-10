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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأحد 11 يونيو 2023 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، 9 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات داهمت بلدة يعبد في جنين، واعتقلت الشاب المصاب غانم بسام حمارشة، وعبود جعفر الطاهر، والفتى عبد محمد حمارشة، بعد مداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت تلك القوات العديد من منازل المواطنين، بينهم المحرر طارق قبها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان الغاضبين.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه إلى جانب يعبد، اعتقل عددًا ممن أسماهم بالمطلوبين، من نعلين قضاء رام الله، وحوسان في بيت لحم، وأنه عثر على أسلحة خلال المداهمات.

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