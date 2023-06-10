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استطلاع للرأي يكشف معارضة غالبية الأردنيين للتعاون مع إسرائيل بأي شكل

الأحد 11 يونيو 2023 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع للرأي يكشف معارضة غالبية الأردنيين للتعاون مع إسرائيل بأي شكل



القدس المحتلة / سما /

 أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إقليمية مستقلة في الأردن بتكليف من معهد واشنطن للدراسات، أن 84% من الأردنيين يرفضون أي نوع من العلاقات مع إسرائيل.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين شهري مارس وأبريل 2023، فإنه بالرغم من السلام المبرم بين الأردن وإسرائيل منذ نحو 3 عقود، إلا أن الأردنيين أظهروا نفورا قويا من إسرائيل، بالرغم من أنهم ما زالوا يفضلون خفض التصعيد في المنطقة.

وأشار الاستطلاع، إلى أن 84% من الأردنيين يعارضون عقد صفقات تجارية مع الشركات الإسرائيلية، حتى لو كان ذلك سيساعد اقتصادهم، كما يعارضون التعاون مع إسرائيل في جوانب أخرى.

وأبدى 76% من الأردنيين رفضهم حصول الأردن أو أي بلد عربي آخر على مساعدات إنسانية من إسرائيل، حتى في الحالات الإنسانية الطارئة كحدوث زلزال أو كارثة طبيعية أخرى.

كما أيد 72% من الأردنيين الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو اليمينية، معتبرين هذه الاحتجاجات تطورا إيجابيا للأحداث.

وفي سياق متصل، أظهر الاستطلاع أن 53% من الأردنيين يرحبون بعودة العلاقات بين السعودية وإيران، وما لها من تأثير إيجابي على الوضع الإقليمي، في حين أبدى 44% استياءهم بهذا الصدد.

وبالرغم من تأييد أكثر من نصف الأردنيين لاستئناف العلاقات السعودية الإيرانية إلا أن 45% منهم يعتبرون إيران دولة منافسة، و42% يعتبرونها عدوا، ومع ذلك هم يرفضون شن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي كبير ضدها.

كما كانت المواقف الأردنية إزاء التعاون العربي مع إسرائيل لمحاربة إيران سلبية إلى حد كبير، إذ عارض 69 % احتمالات التعاون، وفي ذات السياق عارض 59 % فكرة حيازة دولة عربية لقنبلة نووية بهدف مواجهة إيران.

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