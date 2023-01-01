  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

محامي صدام حسين يكشف تفاصيل جديدة للحظة اعدامه و "سر" عدد عقد حبل المشنقة"

السبت 10 يونيو 2023 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محامي صدام حسين يكشف تفاصيل جديدة للحظة اعدامه و "سر" عدد عقد حبل المشنقة"



وكالات / سما /

وصف خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع سابقًا عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عملية إعدامه بـ"الغوغائية"، متحدثا عن سر حضور ضباط من المخابرات الإيرانية لحظة الإعدام.

وفي لقاء ببرنامج "الذاكرة السياسية" على قناة "العربية"، أشار خليل الدليمي في إجابته للمحاور إلى حضور اثنين من ضباط المخابرات الإيرانية عملية إعدام الرئيس صدام حسين.

وقال الدليمي إنه أثناء صعود صدام "درج" المشنقة، تكلم الضابطان الإيرانيان باللغة الفارسية "حتى يوصلوا له (لصدام) رسالة أننا نحن من حاكمناك، وليس الأمريكان عقابا على حرب الـ8 سنوات".

وعما إذا حضر قائد فيلق القدس الراحل في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني العملية، أجاب الدليمي: "لا أعتقد".

وذكر أن مريم الريس (مستشارة سابقة لرئاسة الحكومة العراقية) وموفق الربيعي (مستشار الأمن القومي سابقا في العراق) هما من قاما بتصوير عملية الإعدام.

وأكد خليل الدليمي أن عدد عقد حبل المشنقة، كانت نفس عدد الصواريخ التي ضربها صدام حسين على إسرائيل.

وعن التشكيك في موت صدام شنقا، أكد الدليمي موقفه من ذلك قائلا: "كانت عملية إعدامه غوغائية تتجاوز الشنق"، موضحا أن "صدام رفض فعلا وضع الكيس على وجهه أثناء إعدامه".

#صدام حسين #العراق #اعدام #المشنقة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول العملية على الحدود المصرية

فورين بوليسي: "إسرائيل" تضم الضفة الغربية رسميا

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تعليق مصري على فيديو الناشطة الإسرائيلية حول قتل الجندي المصري 3 عسكريين إسرائيليين

غزة: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد إياد عياد

مقتل شابة بجريمة إطلاق نار قرب يركا بالداخل المحتل

"آر بي جي" جندي لبناني بمواجهة جبروت الجيش الإسرائيلي على الحدود تثير تفاعلا

الأخبار الرئيسية

الأضاحي بغزة

وكيل وزارة الزراعة بغزة يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

نتنياهو يؤجل اجتماعاً حول خطة استيطانية لتقسيم الضفة الغربية

348372979_227031773436769_694650532530065995_n

ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال يبعثون برسالة إلى "بوتين"

20230607032700 (1)

دعوات لإقالة بن غفير.. صحيفة عبرية: "إسرائيل" غير معنية بالقضاء على الجريمة في المجتمع العربي

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على شاب عند حاجز حوارة جنوب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية