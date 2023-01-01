وكيل وزارة الزراعة بغزة يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

غزة / سما /

أكد وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري، أن أسعار الأضاحي بالعالم العربي التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي هي اسعار الخراف فقط دون غيرها،مشيرا إلى أن دول العالم العربي يضحون بالخراف فقط، مقارنة بنا نضحي بالخراف والعجول والأبقار.

وقال اليازوري في تصريح صحفي صباح اليوم السبت، إن": الشائع في العالم العربي أنهم يضحون بالخراف وليس بالعجول والأبقار والأسعار التي يتم تداولها على شبكات التواصل هي اسعار الخراف".

وأضاف":متوسط سعر الخروف لدينا 300 دينار او ما يعادل 420 وليس 640 دولار كما يشاع".

وأشار إلى توفر 35 ألف خروف جاهزة للأضحية،لمن أراد التضحية بخروف.

ونبه إلى أن الوزارة تستورد الحيوانات والاعلاف بسبب ضيق المساحة الزراعية، والتي بالكاد تكفي للخضار والاشجار المثمرة، وهذا ما يبرر ارتفاع الاسعار.

ولفت إلى أن الوزارة تستورد عبر النافذة المصرية أو عبر دولة الاحتلال ولا يسمح لها بالادخالات المباشرة من الدول المنتجة كاستراليا او نيوزيلندة أسوة بدول الجوار، مستدركا": لو اتيحت لنا هذه الفرصة لأصبح الخروف في غزة بمائة دولار".