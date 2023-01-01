  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وكيل وزارة الزراعة بغزة يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

السبت 10 يونيو 2023 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل وزارة الزراعة بغزة يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي



غزة / سما /

أكد وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري، أن أسعار الأضاحي بالعالم العربي التي يتم تداولها على شبكات التواصل  الاجتماعي هي اسعار الخراف فقط دون غيرها،مشيرا إلى أن دول العالم العربي يضحون بالخراف فقط، مقارنة بنا نضحي بالخراف والعجول والأبقار.

وقال اليازوري في تصريح صحفي صباح اليوم السبت، إن": الشائع في العالم العربي أنهم يضحون بالخراف وليس بالعجول والأبقار والأسعار التي يتم تداولها على شبكات التواصل هي اسعار الخراف".

وأضاف":متوسط سعر الخروف لدينا 300 دينار او ما يعادل 420 وليس 640 دولار كما يشاع".

وأشار إلى توفر 35 ألف خروف جاهزة للأضحية،لمن أراد التضحية بخروف.

ونبه إلى أن الوزارة تستورد الحيوانات والاعلاف بسبب ضيق المساحة الزراعية، والتي بالكاد تكفي للخضار والاشجار المثمرة، وهذا ما يبرر ارتفاع الاسعار.

ولفت إلى أن الوزارة تستورد عبر النافذة المصرية أو عبر دولة الاحتلال ولا يسمح لها بالادخالات المباشرة من الدول المنتجة كاستراليا او نيوزيلندة أسوة بدول الجوار، مستدركا": لو اتيحت لنا هذه الفرصة لأصبح الخروف في غزة بمائة دولار".

#الأضاحي #أسعار الأضاحي #غزة #وزارة الزراعة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول العملية على الحدود المصرية

فورين بوليسي: "إسرائيل" تضم الضفة الغربية رسميا

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تعليق مصري على فيديو الناشطة الإسرائيلية حول قتل الجندي المصري 3 عسكريين إسرائيليين

غزة: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد إياد عياد

مقتل شابة بجريمة إطلاق نار قرب يركا بالداخل المحتل

"آر بي جي" جندي لبناني بمواجهة جبروت الجيش الإسرائيلي على الحدود تثير تفاعلا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يؤجل اجتماعاً حول خطة استيطانية لتقسيم الضفة الغربية

348372979_227031773436769_694650532530065995_n

ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال يبعثون برسالة إلى "بوتين"

20230607032700 (1)

دعوات لإقالة بن غفير.. صحيفة عبرية: "إسرائيل" غير معنية بالقضاء على الجريمة في المجتمع العربي

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على شاب عند حاجز حوارة جنوب نابلس

thumb (4)

تفاصيل جديدة حول العملية على الحدود المصرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية