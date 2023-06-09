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"إسرائيل" تعتزم تصنيع أسلحة في المغرب

الجمعة 09 يونيو 2023 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعتزم تصنيع أسلحة في المغرب



القدس المحتلة/سما/

كشف المكلف بمكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب شاي كوهين، إن شركة "إلبيت سيستيمز Elbit Systems" الإسرائيلية المتخصصة في أنظمة الدفاع، تعتزم فتح فرعين لها في المملكة المغربية.

وأوضح شاي كوهين أن الفرعين يهدفان لإنتاج الأنظمة الدفاعية"، لافتا إلى أن"أحد الفروع سيتم افتتاحه في مدينة الدار البيضاء"، دون إضافة أي تفاصيل أخرى تتعلق بموعد إطلاق الفرعين والتخصصات الخاصة بهما.

ويأتي الاعلان عن هذا النبأ، في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسرائيلية تطورات متسارعة في مختلف المجالات، خاصة في مجال الدفاع والأمن.

ويوم الأربعاء الماضي، وصل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إلى العاصمة الرباط، حيث عقد لقاء مع وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وأمس الخميس، استقبل رئيس البرلمان المغربي رئيد الطالبي العلمي، رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا.

وفي العام الماضي، وقع المغرب وإسرائيل اتفاقا من أجل انشاء إسرائيل مصنعين في المملكة المغربية متخصصين في صناعة طائرات عسكرية بدون طيار "درون" المعروفة باسم "الكاميكازي" أو الانتحارية.

#اسرائيل #المغرب

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