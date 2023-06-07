الاونروا في بيان صادم : حصلنا على 13 مليون دولار فقط كتعهدات جديدة في مؤتمر المانحين بنيويورك..

القدس المحتلة/ سما/

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" عن بيانات صادمة اليوم مشيرة الى انها حصلت على 13 مليون دولار دولار كتعهدات جديدة خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك الجمعة الماضية.

وقالت الاونروا في بيان لها اليوم "أكد المؤتمر مجددا الدعم السياسي القوي من الدول الأعضاء لولاية الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وفي حين تعرب الوكالة عن امتنانها للدعم الذي تجلى أثناء المؤتمر، فإن المبالغ الإجمالية التي تم التعهد بها لا تزال غير كافية لإدامة جميع الخدمات والعمليات الطارئة حتى نهاية العام".

واضاف البيان "مع نتائج هذا المؤتمر، فما زلنا نشعر بالقلق من أننا لا نستطيع تغطية احتياجاتنا لموازنة البرامج اعتبارا من أيلول/سبتمبر ولا تستطيع الأونروا دون وجود موارد كافية لموازنة البرامج من تقديم الخدمات الأساسية ودفع الرواتب" موضحة "علاوة على ذلك، لم تحصل الوكالة على التمويل اللازم للحفاظ على المساعدات الغذائية والنقدية الإنسانية الحاسمة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة وما نحدده على أنه احتياجات تمويل حرجة".

وتابعت الاونروا "كانت معظم التعهدات المشار اليها في المؤتمر مجرد تأكيد للمبالغ التي تم تلقيها وإنفاقها بالفعل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 وكما هو متوقع، يستخدم المانحون مؤتمر إعلان التبرعات للتأكيد علنا على الدعم الذي قدموه بالفعل للأونروا هذا العام".

وكانت بعض التبرعات المعلنة حسب بيان الاونروا تأكيدا علنيا للمبالغ التي سبق مناقشتها والاتفاق عليها مع الأونروا. لم يتم استلام هذه الأموال بعد، ولكن سيتم تحويلها إلى الوكالة في الأشهر المقبلة. لقد قمنا بالفعل بتضمين هذه الأموال في توقعاتنا المالية لبقية العام. وقد تم بالفعل احتساب هذه الأموال ومسألة استلامها لن تغير من وضعنا المالي كما وكانت بعض تعهدات التمويل المشار اليها هي لعام 2024 وما بعده.

واكدت الاونروا "باختصار، وللأسف، فقد تم الإعلان عن حوالي 13 مليون دولار أمريكي فقط نعتبرها ضمن التمويل أو الموارد الجديدة وسيساعد هذا التمويل في تقليل العجز المتوقع هذا العام وحيث أننا نحتاج إلى حوالي 70 مليون دولار أمريكي شهريا لتغطية تكاليفنا الأساسية، فلن يكون هذا المبلغ الصغير كافيا لإدامة الخدمات بعد أيلول/سبتمبر".

وقد شمل التمويل الجديد دعما إضافيا من النرويج وسويسرا ولوكسمبورغ، وتعهدا من الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت بعد المؤتمر أنها ستقدم 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2023 (و 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2024).

وقال البيان "سيواصل كل من المفوض العام للأونروا ونائبة المفوض العام والإدارة العليا الانخراط المكثف مع الدول الأعضاء لسد الفجوة المالية في كل من موازنة البرامج ومناشدات الطوارئ، مع تسليط الضوء على التأثير الحيوي للخدمات الأساسية والمساعدات الطارئة التي تقدمها الأونروا على حياة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين".