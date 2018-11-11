  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة القدس: مخطط الاحتلال بتقسيم الأقصى خطير للغاية ويهدد بحرب دينية

الأربعاء 07 يونيو 2023 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة القدس: مخطط الاحتلال بتقسيم الأقصى خطير للغاية ويهدد بحرب دينية



القدس المحتلة/سما/

 اعتبرت وزارة شؤون القدس، أن مخطط عضو الكنيست من حزب "الليكود" الإسرائيلي عميت هاليفي، تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود خطير للغاية، ويهدد بحرب دينية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن المخطط، الداعي لاستيلاء اليهود على منطقة قبة الصخرة بمقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين، يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الشديد.

وأضافت أن المخطط الذي طرحه أحد عناصر حزب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو بمثابة عدوان صارخ على مشاعر وعقيدة المسلمين حول العالم، وهو تعبير عن صلف وتطرف حكومة الاحتلال.

وأوضحت الوزارة أن ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطته، فضلا عن كونه مرفوض ومستهجن فإن تطبيقه سيؤدي الى حرب دينية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ولفتت إلى أن الدعوة إلى إنهاء الوصاية الأردنية الهاشمية على المسجد الأقصى، والادعاء أن المسجد الأقصى ليس للمسلمين والدعوة للسماح لليهود باقتحامه من كل أبوابه هو لعب بالنار.

وأكدت أن حزب "الليكود" هو الذي يقود الاقتحامات للمسجد الأقصى، من خلال عراب الاقتحامات الحاخام المتطرف يهودا غليك، الذي يدعو لانتهاك حرمة المسجد، من خلال هاليفي الذي نظم الشهر الماضي اجتماعا داخل الكنيست تحت عنوان "حرية اليهود" في المسجد الأقصى، وبات الآن يدعو لتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود.

وأشارت الوزارة إلى أن المخطط الذي تم نشره في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو الأكثر خطورة، ويستهدف المسجد الأقصى منذ الاحتلال عام 1967، وهو مؤشر خطير على تصاعد استهداف المسجد بدءا بالاقتحامات عام 2003، ومرورا بدعوات التقسيم الزماني والصلوات والطقوس التلمودية، ووصولا الى الدعوة الخطيرة بتقسيم المسجد ذاته.

وقالت: "هم ينتقلون فعليا من انتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، إلى نسف هذا الوضع، وصولا الى التقسيم الفعلي للمسجد الأقصى كخطوة نحو مخططات أكثر خطورة".

وبينت أنه بصمت حكومة الاحتلال على هذا المخطط العدواني الذي ينادي به أحد أعضاءها، فإنه لا يمكنها الزعم كذبا بأنها تحترم الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وشددت وزارة شؤون القدس على أن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة وهي 144 دونما، هو للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد ولا يقبل القسمة ولا التقسيم، مشيرة إلى أن شعبنا الذي أحبط مؤامرة البوابات الإلكترونية والتقسيم الزماني والمكاني، لن يسمح بمخطط إرهابي كهذا.

ودعت العالمين العربي والإسلامي ألا يقف صامتا إزاء هكذا مخططات خطيرة، وألا يترك الفلسطينيين وحدهم في مواجهة هذا الجنون الإسرائيلي، وأن على المجتمع الدولي الانتقال من مربع الإدانات والاستنكارات، إلى التحرك الفاعل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

ــــــ

#القدس #الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

توابع عملية الشهيد محمد صلاح: عدم إقامة عزاء.. أخوه ينعاه بكلمات مؤثرة و علاء مبارك يحاجج كوهين

قناة إسرائيلية: المرحلة المقبلة ستشهد دورا لمحمد دحلان

انخفاض في سعر صرف الدولار

جاسوس أمريكي : البنتاغون حصل على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض

فيديو: انفجار ضخم قرب مستوطنة "كريات جات"

"إسرائيل" تنشر لأول مرة معلومات عن كيفية تحديد الجندي المصري منفذ عملية الحدود

والد المجندة المقتولة على يد الجندي المصري يهاجم الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

20181111113547reup-2018-11-11t113409z_1344511980_rc12ba3b9aa0_rtrmadp_3_israel-palestinians.h-730x438

العالول يعترف بتراجع شعبية "فتح" ويتحدث عن من سيخلف الرئيس عباس

FyCIMejWwAA-AaC

شاهد: مزارع لبناني يتصدى لجرافة إسرائيلية بجسده

إدارة سجون الاحتلال تقرر حرمان الأسرى من علاج أسنانهم بايعاز من بن غفير

6480a6b942360424fe308c31 (1)

والد المجندة المقتولة على يد الجندي المصري يهاجم الجيش الإسرائيلي

photo_2023-06-07_16-25-57

الاحتلال يعتقل شرطيا فلسطينيا بزعم تخطيطه لاغتيال "دغان"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية