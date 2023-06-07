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رئيس نادي الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا بشأن الجندي المصري منفذ عملية الحدود

الأربعاء 07 يونيو 2023 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس نادي الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا بشأن الجندي المصري منفذ عملية الحدود



القاهرة/سما/

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، إطلاق اسم "الشهيد محمد صلاح" على إحدى منشآت نادي الزمالك لتخليد ذكراه وما قدمه للوطن.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي إن "الشهيد محمد صلاح بطل ورجل وقام بدور بطولي للدفاع عن وطنه".

وأضاف مرتضى: "سندشن منشأة باسم الشهيد محمد صلاح في نادي الزمالك، لأنه لا يقل عن الشهيد أحمد منسي، ضحية الإرهاب، ولا يقل عن الشهيد أحمد أبو الدهب، ضحية الإرهاب".

وأضاف: "ننوي فعل شيء يليق باسم الشهيد محمد صلاح، في نادي الزمالك، من أجل تخليد ذكراه، وأنا هنا أتحدث كمواطن، ولست مسؤولا سياسيا أو مسؤولا عن حزب".

وعقد مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا ظهر يوم الأربعاء في مكتبه للحديث عن العديد من الأمور المهمة لا علاقة لها بالرياضة، أبرزها إنشاء حزب سياسي تحت مسمى "الإخلاص".

والمجند المصري محمد صلاح (22 سنة) منفذ حادث الحدود، قتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود المصرية.

         

#مصر #مرتضى منصور

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