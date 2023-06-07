"إسرائيل" تنشر لأول مرة معلومات عن كيفية تحديد الجندي المصري منفذ عملية الحدود

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي معلومات وتفاصيل لأول مرة عن كيفية تعرف إسرائيل على منفذ الهجوم على الحدود المصرية الإسرائيلية السبت الماضي والذي قتل وأصيب فيه 4 إسرائيليين.



وكشفت القناة رصد الجندي المصري بالمنظار، والتأكيد بوجوده داخل الأراضي الإسرائيلية ورد سلاح الجو.

وأظهر تحقيق الجيش الإسرائيلي بالاشتراك مع الجيش المصري أن الجندي محمد صلاح لم يتم تحديد مكانه من قبل المراقبة ، على الرغم من محاولات العودة وفحص الصور، وكان الشخص الذي تعرف عليه من الفرقة 80 وهو العميد ايتسيك كوهين.

وكشفت القناة أن الآلية التي كانت تقف بجانب العميد كوهين تمكنت من تحديد مكان المجند من خلال منظارها، وبعد حوالي 40 دقيقة حاولت القوة تحديد مكانه.

كما أظهر التحقيق أنه في هذه المرحلة لم يكن هناك حتى الآن تحديد محدد للجندي المصري وكان هناك قلق من احتمال أن يكون مواطنا إسرائيليا مسافرا في المنطقة، كما تم استلام التأكيد النهائي بعد تحديد هوية أخرى من طائرة بدون طيار تم إطلاقها في الهواء، وكانت الوثائق القادمة من الطائرة بدون طيار هي التي قدمت مؤشرا آخر على أنه عنصر مسلح.

وعند هذه النقطة تقدمت قوة من نائب قائد كتيبة "الفهود" وعدد من المقاتلين وفتحوا النار على الجندي المصري الذي رد بإطلاق النار وأصاب ضابطا وقتل الجندي الثالث أوهاد دهان، وبعد ذلك، قامت قوات إضافية وصلت إلى النقطة بإطلاق النار على الجندي المصري وإنهاء حياته.