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مذيعة لبنانية تهاجم ياسمين عز بعد تصريحاتها عن المرأة اللبنانية

الأربعاء 07 يونيو 2023 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذيعة لبنانية تهاجم ياسمين عز بعد تصريحاتها عن المرأة اللبنانية



وكالات / سما /

هاجمت الإعلامية ميرفت نحاس تصريحات ياسمين عز، والتي وجهت فيها نصائح للمرأة اللبنانية عبر برنامجها "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وقالت ميرفت نحاس في برنامجها على قناة الجديد: "إمبارح شوفنا الإعلامية المصرية ياسمين عز وهي تتناول بطريقة مستفزة المرأة اللبنانية وتستهزئ بالأكلات اللبنانية، وأكيد ما تعودنا نرد على قلة الأدب بنفس الطريقة، بس نقول للسيدة المحترمة ياسمين عز، اللي المفترض إنها تحمل عبق الياسمين من اسمها، ومفترض تكون بنت عز مثل ما يدل اسم عيلتها، لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل".

وتابعت: "من نكد الدهر إن بعض المتملقين بثياب إعلاميين والحاقدين نتيجة تجارب شخصية يحاولوا تشويه وجه مصر المشرق، اللي جسده رشدي أباظة وكمال الشناوي وفريد شوقي وأحمد زكي وعادل إمام وأحمد السقا ويسرا وبوسي وإلهام شاهين وغيرهم، والمرأة اللبنانية ولله الحمد لا تنتظر شهادة من أحد وأكيد من ناس حقودين وحسودين".

وأضافت: "بييجي وقت ونحكي بالتفاصيل ليه كل هذا الحقد، ووقتها كونوا أكيدين إن الياسمين راح يصير شوك، والعز راح يتحول لذل".

 

 

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