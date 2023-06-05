87 ألف طالب يتوجهون لأداء امتحان التوجيهي

رام الله / سما /

توجّه صباح اليوم الأربعاء 87 ألف طالبًا وطالبة لأداء امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، للعام الدراسي 2022- 2023.

وتبدأ جلسة الامتحان الساعة 09:00 صباحا، وتتضمن الفروع "الأدبي، العلمي، الشرعي، الريادة والأعمال، الزراعي، الصناعي، الفندقي، المنزلي".

وأكدت التربية على ضرورة تواجد الطلبة الساعة 8.30 في قاعاتهم، إذ لن يسمح بدخول قاعة الامتحان بعد الساعة التاسعة.

وأهابت التربية بذوي الطلبة والأهالي بتوفير الهدوء وكل الجوانب التي تضمن تقديم الامتحان وفقًا للخطة الموضوعة، متمنية النجاح والتفوق للطلبة جميعهم.

ويبلغ عدد الطلاب في جميع الفروع والمحافظات 87848 طالب وطالبة، منها 49 ألف في الضفة و38 ألف في غزة، إذ يبلغ عدد الطلاب في الفرع الأدبي 54 ألف، منها 28 ألف في الضفة، و26 في غزة، فيما يبلغ عدد الطلاب في الفرع العلمي 24 ألف، منها 14 ألف في الضفة و10 آلاف في غزة.