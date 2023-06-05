فلسطين على موعد مع كتلة هوائية خماسينية

غزة/سما/

نشر الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الثلاثاء، توقعاته لطقس فلسطين والحالة الجوية التي ستشهدها فلسطين خلال الأيام القادمة.

وقال الراصد العلامي في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك": "طقس بطابع صيفي حار اعتيادي غداً الأربعاء".

وأضاف: "كتلة هوائية خماسينية جديدة الخميس والجمعة ، ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس أكثر حرارة من المُعتاد، -لكنها ستكون أقل حرارة من الأسبوع الماضي-، رياح نشطة على فترات مُثيرة للغبار، وفرصة لزخات أمطار في بعض المناطق الجمعة".

وبدوره قال الراصد الجوي، عبد القادر صافي إن "درجات الحرارة، غدًا، ستبدأ في الارتفاع، حيث تسود أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق من الأراضي الفلسطينية".

وأضاف في تصريح صحفي أن فلسطين، ستتأثر يوم الخميس المقبل بكتلة هوائية حارة خماسينية جديدة، يرافقها مزيد من ارتفاع بدرجات الحرارة، مشيرًا إلى أن معظم المناطق يسود فيها أجواء جافة في هذا اليوم.

وتزداد حدة هذه الأجواء الحارة، يوم الجمعة مع نشاط على سرعة الرياح وتكون مثيرة للغبار، وفق ما أفاد به الراصد الجوي.

ونوه صافي، بأن الأجواء يومي الخميس والجمعة، لن تصل درجة الحرارة بهما على غرار الجمعة الماضية التي وصلت فيها الحرارة عند 42 درجة مئوية.

وتابع الراصد الجوي: إنه "على الرغم من الأجواء الخماسينية الحارة المتوقعة، إلا أن هناك فرصة لتساقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بالرعد خاصة الجمعة".

وفي بداية الأسبوع المقبل، قال صافي: إن "يوم السبت، يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة وتصبح الأجواء ربيعية معتدلة ولطيفة".