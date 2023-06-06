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ماذا يفعل قادة سرايا القدس في القاهرة؟!

الثلاثاء 06 يونيو 2023 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يفعل قادة سرايا القدس في القاهرة؟!



غزة/ سما /

استقبل زياد النخالة الأمين العام للجهاد الإسلامي، قادة من سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، في العاصمة المصرية "القاهرة".

وقالت مصادر لـ "القدس" ، إن قيادات من سرايا القدس خلفوا القادة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى القاهرة، والتقوا مع النخالة وقيادة المكتب السياسي للجهاد الإسلامي.

ووفقًا للمصادر، فإن النخالة أشاد ببسالة قيادة جناحه العسكري وقيادتهم للمعركة الأخيرة بعد اغتيال القيادات السابقة، وقدرة القيادة الجديدة في الاستمرار بالمعركة بنفس الزخم وقيادتها بحكمة واقتدار حتى اللحظة الأخيرة التي تم إطلاق فيها صواريخ على تل أبيب وغيرها.

وبحسب المصادر، فإن النخالة من الشخصيات التي تعتز بفتح علاقات مباشرة وعقد جلسات مع قيادات جناحه العسكري وكذلك قيادة حركته، والاستماع لهم ولمطالبهم، وخاصة القيادات العسكرية لحثهم على مزيد من العمل وتطوير القدرات العسكرية.

وكان قيادات من سرايا القدس تم اغتيالهم في التصعيد العسكري الأخير، على قائمة وفد من حركة الجهاد الإسلامي كان سيتوجه إلى القاهرة صبيحة يوم اغتيالهم في التاسع من أيار الماضي.

ووصل النخالة، منذ أيام، على رأس وفد قيادي من حركته من قطاع غزة والخارج، للقاء المسؤولين المصريين، والتقى اليوم بوزير المخابرات المصرية عباس كامل، وبحثا العديد من القضايا، كما التقى أمس مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وعقد لقاء موسع بين قيادة الحركتين.

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