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نتنياهو: ملزمون بالتحرك ضد النووي الإيراني وتوحيد الساحات

الأحد 04 يونيو 2023 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: ملزمون بالتحرك ضد النووي الإيراني وتوحيد الساحات



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "نحن واثقون من قدرتنا على التعامل مع أي تهديد بأنفسنا وأيضًا بوسائل أخرى".

وأشار خلال اجتماع الكابنيت الذي عقد مساء اليوم في إطار المناورة التدريبية "القبضة الساحقة" إلى أن الواقع في المنطقة "يتغير بسرعة"، وقال: "نحن نعدل عقيدة حربنا وخياراتنا العملياتية وفقا لهذه التغييرات، ووفقا لأهدافنا الثابتة".

وأضاف أن ذلك يلزم إسرائيل بـ"التحرك ضد النووي الإيراني وضد الهجمات الصاروخية ضد دولة إسرائيل وضد إمكانية الدمج بين الجبهات، ما نسميه حملة متعددة الجبهات، وهذا يتطلب منا أن نفكر ونناقش مسبقا عددا من القرارات الرئيسية التي سيتعين على مجلس الوزراء وحكومة إسرائيل اتخاذها بالمشاركة مع المؤسسة الأمنية".

من جانبه، قال غالانت إن "من واجبنا الاستثمار في الشأن الأمني ​​والاستعداد لموقف يتعين علينا فيه اتخاذ قرارات"، واستعرض التمرين الذي أجراه الجيش الإسرائيلي على مستوى القيادة العامة للجيش، لاختبار "جاهزية الجيش لخوض معركة طويلة الأمد وكثيفة".

#نتنياهو

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