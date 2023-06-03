"النقد": تعيين مراقب للإشراف على البنك الوطني لحين انتخاب مجلس إدارة جديد

رام الله/سما/

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أنها "اتخذت إجراءً روتينيًا ومؤقتًا بتعيين مراقب للإشراف على أعمال البنك الوطني لحين إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك على خلفية استقالة عدد من أعضاء المجلس الحالي".

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، إن "الإجراء يشمل وقف ممارسة مجلس الإدارة لأية نشاطات تتعلق بالبنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد"، مشيرةً إلى أنها "دعت جميع مساهمي البنك للاجتماع في مقرها يوم الأحد الموافق 11/6/2023 لبحث الترتيبات اللازمة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة".

وأضاف البيان: "تطمئن سلطة النقد جمهور المتعاملين ومساهمي البنك الوطني على أن إجراءاتها تأتي ضمن الإجراءات الروتينية التي تقوم بها البنوك المركزية، وهي إجراءات مؤقتة، مؤكدة في ذات الوقت على الملاءة والمتانة المالية التي يتمتع بها البنك وأنه سيواصل تقديم خدماته لجمهور المتعاملين كالمعتاد".

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