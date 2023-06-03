مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت شريكًا رئيسيًا لمنظمة اليونيسيف

رام الله/سما/

أعلنت جامعة بيرزيت، اليوم السبت، أن مركز التعليم المستمر في الجامعة نجح في الحصول على صفة "شريك رئيسي" لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت في بيان صدر عنها، إنه بعد منافسة قوية بين مؤسسات تربوية إقليمية وعالمية، نجح مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت بالحصول على صفة "شريك رئيسي" لمنظمة اليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن اتفاقية طويلة المدى تُمكن من خلالها مكاتب اليونيسيف في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاقد المباشر مع مركز التعليم المستمر للاستفادة من خبراته وكوادره في مجال إدماج المهارات الحياتية والمواطنة في الأنظمة التعليمية.

وأوضح مدير مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت أسامة الميمي، أن توقيع هذه الاتفاقية جاء بعد قيام المركز بتطوير نموذج لبنات التعلم وتطبيقه في المدراس الفلسطينية المختلفة، وإجراء العديد من الدراسات التي أشارت إلى الدور الإيجابي الكبير الذي يلعبه النموذج في تعزيز المهارات الحياتية والمواطنة وانتاجية المعرفة لدى الطلبة وفي تطوير العملية التعليمية.

وأضاف: "سيتمكن المركز من خلال هذه الاتفاقية من توسيع تطبيق نموذج لبنات التعلم ليشمل دولا أخرى في المنطقة".

وبحسب البيان، سيتمكن المركز ضمن هذه الاتفاقية من تزويد خدماته في عدة مجالات منها تطوير المحتوى التعليمي المرتكز على تعزيز المهارات الحياتية والمواطنة وتطوير الأنظمة التعلمية المتعلقة بإدماج المهارات الحياتية والمواطنة وتدريب المعلمين والمعلمات ومساعدة وزارات التربية والتعليم في دول المنطقة، وفي مأسسة تعزيز المهارات الحياتية والمواطنة في النظام التعليمي.