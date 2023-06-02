شاهد .. قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق بالضفة والمقاومة تتصدّى

الضفة المحتلة / سما /

أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم السبت ، في عدة مناطق من الضفة الغربية، وقيام عناصر المقاومة الفلسطينية بالتصدّي له.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اشتباكات مع مجموعات المقاومة التي تصدت بالرصاص الحي، والعبوات الناسفة محلية الصنع.

وداهمت تلك القوات، عدة أحياء في البلدة بدون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وأصيب العديد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت في أعقاب اقتحام قرية جلبون شمال شرق جنين.

وشهدت طولكرم اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، فيما أعلنت مجموعة الرد السريع في كتيبة طولكرم عن إصابة أحد عناصرها خلال كمين نصبت قوة عسكرية إسرائيلية لهم قرب حاجز نيتسان عوز.

وشهدت منطقة تل في نابلس مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وداهمت عدة منازل، بدون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من الخليل منها بلدة بيت أمر.