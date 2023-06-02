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"إسرائيل" تحترق: انقطاعات واسعة للكهرباء بفعل موجة الحر

الجمعة 02 يونيو 2023 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تحترق: انقطاعات واسعة للكهرباء بفعل موجة الحر



القدس المحتلة/سما/

نشب 220 حريقًا على الأقلّ في "إسرائيل"، اليوم الجمعة، وشهدت بلدات ومدن عدّة انقطاعات للكهرباء، إثر الضغط غير المعتاد، بسبب درجات الحرارة الخماسينيّة.

وأفادت سلطة الإطفاء بأنه بحلول الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم؛ اندلع نحو 220 حريقاً في مناطق مفتوحة في جميع أنحاء إسرائيل، بدون وقوع إصابات.

ولفتت سلطة الإطفاء إلى أن عشرات فرق الإطفاء تعمل لإخماد النيران، بمساعدة 14 طائرة إطفاء على الأقلّ.

وأشارت سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى أن الحرائق طالت مناطق الشمال والساحل والمركز والجنوب.

وتسببت الحرائق بوقوع أضرار مادية، واشتعلت النيران فى أحد المنازل في جنوب البلاد، إضافة إلى عدد من السيارات.

وفي الوقت ذاته، تسبّب الحمل الهائل على التيار الكهربائي، بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد، إذ عمدت الشركة التي تدير نظام الكهرباء، إلى قطع التيار الكهربائي في عدة أماكن؛ بسبب الطقس القاسي.

وأوضحت أنها ترى أن نقص الكهرباء، يعود إلى حالة الطقس، وارتفاع استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر، وصعوبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى أن هناك عدة أعطال في محطات توليد الكهرباء، بحسب ما أ,ردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني.

وطلبت الشركة من الجمهور توفير الكهرباء.

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