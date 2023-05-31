فيديو.. إشبيلية يهزم روما ويتوج بلقب الدوري الأوروبي

وكالات / سما /

فاز فريق إشبيلية الإسباني على نظيره الإيطالي، روما، بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، في مباراة نهائي الدوري الأوروبي في بودابيست بالمجر، مساء أمس الأربعاء.

بدأ كل فريق في محاولاته على المرمى الآخر بهدف فض عذرية الشباك، لكن المحاولات لم تكن بالدقة والحدة الكافيتين، حتى وصلت الدقيقة 35، والتي أعلن فيها الأرجنتيني باولو ديبالا عن تسجيل الهدف الأول لمصلحة ذئاب العاصمة الإيطالية.

مباراة روما وإشبيلية اليوم تنتهي بفوز الفريق الأندلسي بركلات الترجيح

هدف ديبالا انتهى على وقعه الشوط الأول، ليدخل إشبيلية عقب الاستراحة، بنية تسجيل هدف التعادل، وكان له ما أراد بعد 10 دقائق فقط من صافرة بداية الشوط الثاني، بهدف حمل إمضاء جيانلوكا مانشيني بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما حاول إبعاد عرضية من الجهة اليمنى للنادي الأندلسي.

واستمرت الأمور على حالها حتى احتسب الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور ركلة جزاء لمصلحة إشبيلية، لكنه تراجع عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد” الفار”، لينتهي الوقت الأصلي على وقع التعادل بهدف لكل فريق.

واتجه الفريقان بعد ذلك لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، ولم يعرف لوح النتيجة في ملعب بوشكاش أرينا أي تغيير خلال الشوطين الثالث والرابع، ليتجها بعد ذلك لحسم الفائز باللقب من علامة الجزاء.

ونجح الفريق الأندلسي في تسجيل أربعة ركلات في حين أضاع جيانلوكا مانشيني ركلة من ركلات روما، قبل أن ينوب القائم عن ياسين بونو في التصدي لركلة أخرى، ويفوز إشبيلية بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 في نهاية المطاف.