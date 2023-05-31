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مقتل إسرائيلية بعد 22 عاما من إصابتها بعملية "سبارو"

الخميس 01 يونيو 2023 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل إسرائيلية بعد 22 عاما من إصابتها بعملية "سبارو"



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم عن مقتل إسرائيلية، متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها في العملية التي وقعت عام 2001 بمطعم سبارو في القدس المحتلة والتي نفذها الشهيد "عز الدين المصري".

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الإسرائيلية التي تدعى "حنا طوفا فينير نخنبرغ" كانت في حالة غيبوبة منذ ذلك الحين وتدهورت حالتها منذ 3 أسابيع وأعلن عن مصرعها هذا المساء في مستشفى إيخيلوف بتل أبيب.

وكان الاستشهادي القسامي عزالدين سهيل المصري 24 عاما تمكن من تفجير حزامه الناسف في مطعم سبارو -مفرق شارع الملك داوود وشارع يافا – بالقدس المحتلة. ما أدى لمقتل 15 إسرائيليًا، ليرتفع عددهم الليلة إلى 16.

#اسرائيل #عملية سبارو

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