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الممثل السوري أسامة الروماني في ذمة الله

الأربعاء 31 مايو 2023 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الممثل السوري أسامة الروماني في ذمة الله



وكالات / سما /

توفي الفنان السوري القدير أسامة الروماني اليوم الاثنين عن عمر ناهز 81 عاما.

والروماني من مواليد 3 يوليو 1942 في دمشق، وهو الشقيق الأصغر للفنان الراحل هاني الروماني.

بدأ حياته الفنية في الستينات من خلال أعمال مثل "زقاق المايلة"، ثم شارك في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و"غربة"، وسافر إلى الكويت ليشارك في إنتاج مسلسل "افتح يا سمسم" و"سلامتك".

وشارك منذ سنوات في أعمال سورية كـ"حمام القيشاني"، حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي. وكان آخر أعماله بطولة مسلسل "على قيد الحب" إلى جانب الفنان دريد لحام.

#الممثل السوري #أسامة الروماني #سوريا

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