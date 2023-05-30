بعد عملية طولكرم.. نتنياهو وبن غفير يتوعدان

القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بتصفية منفذي عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم.

وقال "نتنياهو" في تصريح صحفي تعقيباً على العملية:" سنصفي الحسابات مع منفذي العملية بأسرع وقت ممكن".

من جانبه قال ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "سنواصل بذل قصارى جهدنا لمحاربة الإرهاب وتقديم الإرهابيين إلى العدالة وسأبذل قصارى جهدي لإصدار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، حتى ينال الإرهابيون العقوبة الوحيدة التي يستحقونها". وفق تعبيره

وقتل مستوطن "إسرائيلي" ظهر اليوم، قرب مستوطنة "حرميش" القريبة من قرية قفين شمال طولكرم، في عملية إطلاق نار أعلنت سرايا القدس – كتيبة طولكرم مسؤوليتها عنها.

يشار إلى أن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حرميش" تأتي بعد ساعات قليلة من تنفيذ قوات الاحتلال عملية عسكرية فاشلة في طولكرم ، حيث تصدت كتيبة طولكرم فجراً لقوات الاحتلال وأوقعت إصابة في صفوف جنودها ، وسط تفجير عدد من العبوات الناسفة .