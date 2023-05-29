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بيلينجهام يُنجز الخطوة الأخيرة قبل التوقيع لريال مدريد

الثلاثاء 30 مايو 2023 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيلينجهام يُنجز الخطوة الأخيرة قبل التوقيع لريال مدريد



وكالات / سما /

أنجز النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند، الخطوة الأخيرة قبل الانضمام لنادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

وجذب بيلينجهام اهتمام نادي ريال مدريد بفضل مستوياته الرائعة مع دورتموند في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن بيلينجهام أخبر مسئولي دورتموند بأنه يرغب في الرحيل.

وستحرص إدارة النادي الألماني على الحصول على أفضل سعر مُمكن للصفقة التي ستشعل أجواء الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة البريطانية على أن الصفقة ستكون قيمتها في حدود 130 مليون باوند، وذلك بواقع 105 مليون باوند بالإضافة إلى 25 مليون كمُتغيرات.

ولفت التقرير إلى أن مارك والد بينجهام كان مُشاركاً في التفاوض مع ريال مدريد، ومن المُتوقع أن تصل مدة العقد بين الطرفين إلى 6 سنوات.

ويبلغ بيلينجهام من العُمر 19 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع دورتموند في يونيو 2025.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل للنادي الألماني في 2020 قادماً من بيرمنجهام، ومنذ ذلك الحين لعب 132 مُباراة، سجل فيهم 24 هدفاً.

#بيلينجهام #ريال مدريد #بروسيا درتموند

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