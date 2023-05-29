ملحم يكشف حقيقة تقليص ساعات الدوام الرسمي

رام الله/سما/

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الإثنين، على أنه "لا صحة للأنباء حول تقليص ساعات الدوام الرسمي لتكون متناسبة مع نسبة صرف الرواتب في ظل الأزمة المالية".

وشدد ملحم في تصريح صحفي، على أن ذلك "مجرد إشاعات"، مضيفا: "الحكومة تعمل دائماً على فتح آفاق جديدة للخروج من الأزمة رغم اقتطاع أموال المقاصة من قبل إسرائيل".

وقال: "نعمل بجهد كبير لتجاوز هذه الأزمة المتفاقمة، ومواجهة التحديات المالية، كما نواجه التحدي الوجودي في عمليات الاقتحامات، والقتل، ومصادرة الأراضي، والعمل مع الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الصديقة لوقف تلك الاعتداءات وجرائم الاحتلال المتكررة".