للأسبوع الـ21.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

تجددت مساء السبت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو خطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الـ21 على التوالي.

وتظاهر الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب، كما في بلدات ومفارق أخرى من بينها حولون والرملة وحيفا ورمات هشارون والقدس وهرتسليا وعراد وغيرها.

وفي المظاهرة على مفرق "كركور"، قطع عشرات المتظاهرين خطاب رئيسة حزب "العمل"، ميراف ميخائيلي، من خلال إطلاق صافرات الاستهجان ومطالبتها بالاستقالة.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع بينها شوارع مركزية في البلاد تزامنا مع الاحتجاجات.

وتأتي الاحتجاجات اليوم للمرة الأولى بعد المصادقة على الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 و2024.

وتطرق منظمو الاحتجاجات إلى خطاب نتنياهو بعد المصادقة على الميزانية العامة، والذي أكد من خلاله أن "خطة إصلاح جهاز القضاء ستعود".

وقال منظمو الاحتجاجات إن "نتنياهو اعترف بنفسه بأنه وجهته نحو الديكتاتورية، وبات من الوضح أن المحادثات في منزل الرئيس، يتسحاق هرتسوغ، ليست سوى حيلة من نتنياهو ليكسب الوقت ورشوة شركائه".

وأضافوا أنه "في الجولة الأولى شيء واحد فقط أوقف نتنياهو وهو احتجاج الملايين، وهو ما سيوقفه مرة أخرى".