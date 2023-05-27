  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتراض إسرائيلي على هذا الأمر

مصادر تكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية

السبت 27 مايو 2023 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر تكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية



غزة/سما/

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء اليوم السبت، أن الجهود لا زالت متواصلة من أجل صرف المنحة القطرية لصالح العوائل المستورة في قطاع غزة.

وبينت المصادر في حديث لجريدة القدس، أن الاتصالات لا زالت متواصلة بين الأطراف ذات العلاقة في الملف ومنها قطر، وقيادة حركة "حماس"، والأمم المتحدة، وكذلك الجانب الإسرائيلي.

وبينت المصادر، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمانع صرف المنحة بشكلها السابق لصالح العوائل الفقيرة، ولكنه يعترض زيادة المبالغ عليها، وزيادة المستفيدين منها وخاصة الموظفين التابعين لحركة "حماس".

وأكدت أن حل الأزمة قد يتم في أي لحظة، ويعلن عن صرفها.

ويستفيد عدد محدود من موظفي حركة "حماس" من المنحة القطرية باتفاق متعارف عليه مسبقًا، وليس كما كانت في بداياتها بأعداد كبيرة.

وتتضمن المنحة القطرية، دفعات تتعلق بتمويل الوقود الخاص بمحطة كهرباء غزة.

وتأخر صرف المنحة ما سبب مخاوف من إمكانية منع صرفها، خاصة في ظل الكثير من الأخبار التي تتداول حول الخلافات بشأنها.

وكان السفير القطري محمد العمادي غادر قطاع غزة منذ أيام بعد زيارة استمرت عدة أيام، دون أن تصرف المنحة ما زاد من التساؤلات حول ما يجري، وترقب شديد من المستفيدين منها.

#المنحة القطرية

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست تنشر تحقيقا حول الإعدامات التي ينفذها "المستعربون" ضد الفلسطينيين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

إعلامي مصري شهير يهاجم الفنانين محمد فؤاد وأحمد سعد عقب حفليهما في السعودية

صحيفة عبرية: هكذا قضى نتنياهو على حل الدولتين.. طريقان للحل النهائي بغزة

امريكا تحدد الطريقة الافضل لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي

أهالي شهداء قادة سرايا القدس: سيخلفهم من يكمل طريق التحرير (فيديو)

دراسة علمية حديثة تحذر : تسونامي عملاق يهدد العالم

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-27_14-28-59

"إسرائيل" تحترق بفعل حالة الطقس والجيش يفحص إطلاق "بالونات" من غزة (صور وفيديو)

على حساب الفلسطينيين.. البيت الأبيض يكشف عن خطة لمكافحة معاداة السامية

photo_2023-05-27_14-04-06

القسامي الوحدوي.. من هو الأسير ماهر تركمان؟

20230524055825afpp-afp_33fz3dy.h-730x438

صحيفة عبرية: هكذا قضى نتنياهو على حل الدولتين.. طريقان للحل النهائي بغزة

فيزا اسرائيل

بسبب الفلسطينيين الأمريكيين ..واشنطن: "إسرائيل لم تستوفِ بعد متطلبات الإعفاء من التأشيرة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية