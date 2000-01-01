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مناورة واسعة لحزب الله تحاكي التحرير النهائي لفلسطين .. و"اسرائيل" تستنفر

السبت 27 مايو 2023 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورة واسعة لحزب الله تحاكي التحرير النهائي لفلسطين .. و"اسرائيل" تستنفر



بيروت / سما /

يُجري تنظيم "حزب الله" اللبناني، عصر يوم السبت، مناورة تسمى "الفتح المبين" في منطقة جبل عامل جنوبي لبنان.

ووفق ما جاء في إعلان المناورة، أنها تحاكي تجسيد "التحرير الكبير والنهائي لفلسطين".‌‌

وأشار الإعلان إلى أن المناورة ستشهد "مشهد وسيناريو اقتحام الجدار الزائل ما بين جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة".

ولفت "حزب الله" إلى أن المناورة تأتي بمناسبة عيد المقاومة والتحرير والذي يوافق 25 مايو/ أيار من كل عام.

وهذه المناورة الثانية من نوعها التي ينفذها "حزب الله" في أقل من عشرة أيام في ظل أجواء من التوتر تسود المنطقة جراء التهديد الإسرائيلي المتكرر مؤخرا للحزب والجمهورية الإيرانية.

ونفّذ تنظيم "حزب الله" الأحد الماضي مناورة عسكرية في جنوبي لبنان تحاكي اقتحام مقاتليه مدنًا ومستوطنات إسرائيلية، مستخدما فيها أسلحة متنوعة ومركبات ثقيلة.

وجاءت المناورة التي شارك فيها المئات من مقاتلي الحزب بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير" في ذكراه الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي في 25 مايو/ أيار 2000.

#حزب الله #لبنان #اسرائيل #فلسطين #التحرير #المناورة

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