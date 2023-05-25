  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

امريكا تحدد الطريقة الافضل لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي

السبت 27 مايو 2023 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امريكا تحدد الطريقة الافضل لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي



وكالات / سما /

صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماتيو ميلر، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وقال ميلر: "الولايات المتحدة لا زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا".

وأضاف: "بلاده تحتفظ بالقدرة على التواصل مع إيران وتوصيل الرسائل إليها عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة"، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية بعدما أشار عبد اللهيان إلى أن هناك مساع دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي". وأضاف في تصريح صحفي، أن مفاوضات الاتفاق النووي تجري بشكل "غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف".

كذلك أشار إلى أن "خطة العمل الشاملة المشتركة سواء كانت جيدة أو سيئة لها نقاط قوة وضعف، وهي اليوم وثيقة دولية معاكسة وطريقنا نحو إلغاء العقوبات". وأضاف: "لقد تم إحراز تقدم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة".

#امريكا #ايران #البرنامج النووي الإيراني #النووي

الأكثر قراءة اليوم

بـ"الهندسة" والخرائط والشهادات.. تفاصيل جديدة عن مذبحة الطنطورة

وسائل اعلام عبرية تكشف : إسرائيل تدشن مدينة غريبة على حدود مصر

عالم شهير يكشف مفاجأة حول صور في "إسرائيل" أثارت غضبا في مصر

قناة عبرية: توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لـ"إسرائيل"

هل "إسرائيل" مستعدة لخوض حرب ضد إيران؟

روسيا تحذر الغرب من "ضربة استباقية" في هذه الحالة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

واشنطن بوست-b18d40b7-e1e0-4434-be03-9ebf3eb26764

واشنطن بوست تنشر تحقيقا حول الإعدامات التي ينفذها "المستعربون" ضد الفلسطينيين

photo_2023-05-26_21-34-55

أهالي شهداء قادة سرايا القدس: سيخلفهم من يكمل طريق التحرير (فيديو)

مواقع المقابر الجماعية في الطنطورة

بـ"الهندسة" والخرائط والشهادات.. تفاصيل جديدة عن مذبحة الطنطورة

YF2023-05-25-12-14-20-518097

قناة عبرية: توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لـ"إسرائيل"

للعيش بطبقة وسطى.. هكذا تشجع دولة الاحتلال على الانتقال لمستوطنات الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية