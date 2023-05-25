بالاسماء ... الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين من الضفة الغربية فجر اليوم

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت 27 مايو 2023، حملة مداهمات واعتقالات في أماكن متفرقة بالضفة الغربية، تخللها إصابات بالاختناق خلال مواجهات في تلك المناطق.

حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين من طوباس، أحدهما أسير محرر.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ياسر مساعيد، والشاب صدقي يوسف أبو الشايب، أثناء مرورهما عبر حاجز للاحتلال قرب أريحا.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فقوعة شرق مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، واطلقت قنابل الغاز السام تجاه المنازل والمواطنين ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى تعنك غرب وطورة جنوب غرب المدينة.