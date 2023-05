واشنطن بوست تنشر تحقيقا حول الإعدامات التي ينفذها "المستعربون" ضد الفلسطينيين

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الجمعة، تحقيقا عن استهداف القوات الخاصة الإسرائيلية "المستعربون" للمواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر عبر قتلهم، خاصة الأطفال.

وأوضحت الصحيفة أنه لطالما كانت الاقتحامات الإسرائيلية عنصرا أساسيا من عناصر الحياة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها كانت تحدث غالبا في الليل، وعادة ما تنتهي باعتقالات، إلا أن هذا العام، وفي ظل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، تم تنفيذ عدد متزايد من الاقتحامات خلال النهار في مناطق مكتظة بالسكان مثل جنين.

أجرت صحيفة واشنطن مزامنة لـ15 مقطع فيديو للاقتحام الدموي الإسرائيلي لمدينة جنين في نهار 16 آذار الماضي الذي أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين، هم نضال خازم، ويوسف شريم، وعمر عوادين، ولؤي الصغيّر، وحصل التحقيق على لقطات فيديو من كاميرات مراقبة من المحلات التجارية المجاورة لمكان اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية، وتحدثت الصحيفة إلى تسعة شهود وحصلت على شهادات من أربعة آخرين لإعادة تصوير الاقتحام بنظام ثلاثي الأبعاد.

Anatomy of a deadly raid: our @washingtonpost team has reconstructed exactly how Israeli agents conducted targeted killings in a busy civilian area earlier this year, killing a child as he cycled home. https://t.co/QEGxiA1axv with talented colleagues @imogen_piper @mmkelly22. pic.twitter.com/8V6tZVDz1T