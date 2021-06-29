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إيران تزيح الستار عن صاروخ "خيبر 4" مداه 2000 كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوجرام

الخميس 25 مايو 2023 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تزيح الستار عن صاروخ "خيبر 4" مداه 2000 كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوجرام



وكالات

شارك وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، اليوم الخميس، في إزاحة الستار عن صاروخ من الجيل الرابع من صواريخ "خرمشهر" "خيبر" بعيدة المدى الدقيقة التي طورتها وزارة الدفاع الإيرانية.

و تمت إزاحة الستار عن صاروخ من الجيل الرابع من صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى الدقيقة التي طورتها وزارة الدفاع الإيرانية.

ويصل مدى صاروخ "خرمشهر 4" إلى ألفين كم، وباستطاعته حمل رأس حربي يزن 1500 كغ وطول رأسه الحربي يصل إلى أربعة أمتار.

كما يعمل بالوقود السائل ومزود بمحرك جديد من نوع Arwand، ويقال أنه الأكثر تطورا بين محركات الصواريخ الإيرانية التي تعمل بالوقود السائل. ويمكن التحكم به عن بعد وتوجيهه حتى الوصول إلى نقطة الاستهداف.

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