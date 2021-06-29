صحيفة تكشف أسباب تأخير صرف المنحة المالية القطرية

غزة/ سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الخميس، أسباب تأخر صرف المنحة القطرية الشهرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن مسألة تأخير صرف المنحة المالية القطرية الشهرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، هذا الشهر، بشكل خاص، غير مرتبط برفض "إسرائيل" لها، وإنما جاء نتيجة اعتراض إسرائيلي على تنفيذ بنود أخرى ضمن مجمل المنحة القطرية البالغة نحو 30 مليون دولار شهرياً.

وأفادت المصادر، بأن الاحتلال أبدى اعتراضاً على صرف أموال في بنود أخرى تم التوافق عليها منذ سنوات بين جميع الأطراف التي تشرف على تنفيذ المنحة، ومن ضمن هذه البنود المتعلقة بدعم رواتب موظفين في غزة، وشرائح أخرى تعتبر "إسرائيل" أن حركة حماس تستفيد منها بشكل مباشر.

وأوضح المصدر في حديثه لصحيفة "الأيام" المحلية، أن حركة "حماس" وفي مقابل هذا الاعتراض الإسرائيلي والتراجع عن التفاهمات الخاصة بها، وضعت عدة شروط من جانبها، تعبيراً عن رفضها التام لأي تغيير في بنود المنحة، ومن ضمن هذه المطالب إضافة نحو 25 ألف أسرة جديدة ضمن منحة الأسر المتعففة، والبالغ عددها نحو 100 ألف أسرة، تتقاضى الأسرة الواحدة نحو 310 شواكل شهرياً.

وبينت المصادر ذاتها أنه ولحتى اللحظة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق لحل هذه المعضلة، رغم الجهود التي بذلها رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، الذي وصل للقطاع السبت الماضي، وغادره ظهر أمس.

وأكد المصدر نفسه أنه ومن حيث المبدأ لم تعترض "إسرائيل" على إدخال الأموال للأسر المتعففة أو صرفها.

وتسود الشارع حالة من البلبلة والقلق في أعقاب تأخر صرف المنحة لأكثر من أسبوعين، بالتزامن مع تداول بعض الأخبار حول رفض إسرائيل إدخال الأموال المخصصة للأسر الفقيرة.