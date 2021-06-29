إصابة 10 مواطنين بالرصاص واعتقال 14 آخرين خلال اقتحام مخيم عقبة جبر (صور وفيديو)

أريحا/سما/

أصيب 10 شبان بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة، الليلة، واعتقل 14 مواطنا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وداهمت أكثر من 30 منزلا بينهم منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وأبناءه، كما تحاصر منزل أحد المواطنين وأطلقت عليه صواريخ أنيرجا.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل، ما أدى لإصابة 10 شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينها إصابة حرجة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطنا خلال اقتحام المخيم هم: عمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل شرف، وإياد حميدات، ومحمد فوزي عوضات،ا براهيم يوسف ياغي، وعلاء البيطار، محمد فواز بلهان ، رمزي فواز بلهان، فايز رمزي بلهان، رامي يحيى الجمال، وزيد محمد رسلان، وابراهيم العالم، وعلاء ابو عطا.

وأغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل المخيم ومنعت المواطنين من الدخول او الخروج منه، وكذلك منعت مركبات الاسعاف من الدخول، وعززت تواجدها بآليات عسكرية ثقيلة.