تنويه مهم حول عمل معبري كرم أبو سالم وبيت حانون

غزة/سما/

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، مساء اليوم، تنويها مهما حول عمل معبري كرم أبو سالم وبيت حانون.

وقال المتحدث باسم هيئة المعابرالعقيد هشام محمود عدوان : " ان معبر كرم أبو سالم مغلق بشكل كامل يوم الخميس الموافق 25-5-2023 من الجانب الاسرائيلي بسبب الأعياد ، وسيتم إستئناف العمل بالمعبر يوم الأحد القادم 2023/05/28 .

وأضاف: "أما بخصوص العمل على منفذ بيت حانون سيكون العمل غدا الخميس 25-5-2023 جزئيا للحالات الإنسانية والأجانب في المغادرة وسيكون مفتوحا للوصول بشكل طبيعي وسيكون مغلقا يوم الجمعة 26-5-2023 بشكل كامل وذلك أيضا بسبب الاعياد في الجانب الاسرائيلي.

