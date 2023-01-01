حماس تعقب على تهديدات الاحتلال ضد دول المنطقة

غزة/سما/

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، مساء الثلاثاء، إن تهديدات قادة الاحتلال بالعدوان على دول المنطقة يؤكد من جديد أن كيان الاحتلال هو عامل تهديد لكل المنطقة، وأنه يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمة.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، "بقدر ما تشكل هذه التهديدات المتتالية وفي كل الاتجاهات سلوكًا إرهابيًا، فإنها تعبر عن حالة الخوف والقلق الذي يعيشه الكيان بسبب تطور قدرات قوى المقاومة في المنطقة".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقائد أركان قواته هرتسي هاليفي، قد هددوا بتوجيه ضربة لإيران في ظل تطوير اليورانيوم المخصب.