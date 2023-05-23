سيرين عبد النور تعود للعمل في مصر بعد غياب 9 سنوات

وكالات / سما /

كشفت الفنانة سيرين عبد النور سبب غيابها عن المشاركة في أعمال مصرية لمدة 9 سنوات.

وقالت في لقاء مع et بالعربي على هامش حضورها عروض أزياء "روعة الأزياء" Fashion Extravaganza في مصر: قريبا سأعود للتمثيل في مصر أنا غبت كثيرا لأسباب عديدة أولها أنه أصبح لدي عائلة، وثانيها حدوث مشاكل كثيرة بالوطن العربي ثم كورونا.

وأوضحت سيرين عبد النور أنها تريد أن تعود إلى الأعمال المصرية من خلال فيلم سينمائي قائلة: أي ممثل بيحب الشاشة الكبيرة، الإخراج والإنتاج يكونا رائعين.

ولأن سيرين عبد النور لم تغب فقط عن التمثيل في مصر حتى الغناء لم تقدم منذ عامين أغنية جديدة، كشفت أنها بدأت التحضير لأغنية مصرية وقالت: بصدد التحضير لأغنية مصرية أطل بها على الجمهور المصري والعربي من ألحان محمد يحيى.

سيرين عبد النور تغيب عن الأعمال المصرية منذ 9 سنوات

وكان آخر مشاركات سيرين عبد النور في الأعمال المصرية مسلسل "سيرة الحب" إنتاج عام 2014 وشارك في بطولته مكسيم خليل وخالد سليم وهاني عادل ورشا مهدي ومن تأليف محمد رشاد العربي وإخراج محمد العدل.

سيرين عبد النور تحضر لأغنية مصرية جديدة

يشار إلى أن آخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل "العين بالعين" مكون من 15 حلقة، بطولة رامي عياش، بديع أبو شقرا، وطوني عيسى، تأليف سلام كسيري، إخراج رنده علم، وعرض عبر منصة "شاهد vip".