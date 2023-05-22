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قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين

الثلاثاء 23 مايو 2023 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين



رام الله / سما /

 فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزل ذوي الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين، شمال غرب رام الله.

ويقع منزل ذوي الشهيد الخواجا في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من اربعة طوابق، وتبلغ مساحته نحو 120 مترا مربعا، ويأوي خمسة افراد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 50 آلية عسكرية، قد اقتحمت نعلين في ساعة متأخرة من الليلة الماضي، وحاصرت منزل ذوي الشهيد الخواجا، وعددا من المنازل المجاورة له.

وأجبر جنود الاحتلال ذوي الشهيد الخواجا، وأصحاب المنازل المجاورة له على مغادرتها، قبل عملية تفجير المنزل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت في عدة احياء من البلدة، خاصة الحي الشرقي، واطلقت الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما ادى الى إصابة مواطنين بجروح في اليد والكتف.

واستشهد الخواجا في التاسع من آذار/مارس الماضي، برصاص شرطة الاحتلال، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

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