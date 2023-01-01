الجامعة العربية تدين عدوان الاحتلال المتصاعد على شعبنا

القاهرة/سما/

- أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدوان المتصاعد وسياسة الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشية، وما ترتكبه من مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حدث في مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، إضافة إلى عدد من المنازل.

وحمّل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة، وعن تداعياتها وتبعاتها.

وطالب المجتمع الدولي بالانتقال من حالة الصمت، أو الاكتفاء بالشجب والإدانة، إلى التدخل المباشر والفوري، واتخاذ التدابير العملية اللازمة لتوفير نظام حماية دولي في الأرض الفلسطينية، تطبيقا وإنفاذا للقرارات الدولية ذات الصلة.

ودعا هيئات العدالة الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها وممارسة اختصاصاتها في مساءلة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، ووضع حد لاستمرارها، وللعدوان والانتهاكات الجسيمة لقواعد وأحكام وقرارات الشرعية الدولية، بما يضع حدا لحالة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأكد أن استمرار حالة الصمت، والعجز عن اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير الحماية طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه وارتكاب المزيد من الجرائم، والاستهتار بالأرواح والممتلكات، ومقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني.

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